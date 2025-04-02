Жеваго погрожує припинити інвестиції у Полтавський ГЗК, якщо його передадуть АРМА

Підсанкційний бізнесмен Костянтин Жеваго заявив, що він разом із іншими великими інвесторами припинить інвестувати в Полтавський ГЗК (ПГЗК) у разі, якщо велику частину його акцій передадуть до АРМА.

Про це Жеваго розповів під час інтервʼю Forbes Ukraine.

4 березня Печерський суд міста Києва дозволив передати до АРМА 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Група Ferrexpo, якій належить ПГЗК, наголосила, що Костянтин Жеваго не є власником жодних акцій Ferrexpo Poltava Mining, яка на 100% належить Ferrexpo AG (зареєстрованій у Швейцарії), яка, своєю чергою, на 100% належить Ferrexpo Plc.

"Якщо відбудеться експропріація, то жодних інвестицій в компанію не буде. А як інакше", – сказав бізнесмен.

Жеваго заявив, що швейцарська Ferrexpo AG інвестувала в Україну з 2007-го понад 3 млрд дол.

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Нагадаємо:

13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти мільярдера Костянтина Жеваго.

Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього 12 лютого.