НБУ пояснив, чому немає дефіциту готівкової валюти на ринку

Впродовж 9–13 березня пропозиція валюти Нацбанком значно перевищила фактичний попит з боку банків, що підтверджує, що дефіциту готівкової валюти немає.

Про це повідомляє Національний банк України.

Регулятор зазначив, що у межах операцій з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою 13 березня оголошений обсяг операцій складав 100 млн дол. США та 50 млн євро. Але кількість учасників – один банк.

"Загальний обсяг заявок – 30 млн дол. США та 20 млн євро, заявки задоволені в повному обсязі", – говориться у повідомленні.

Впродовж 9–13 березня оголошена в межах відповідних операцій пропозиція валюти значно перевищила фактичний попит з боку банків.

Нацбанк зазначає, що готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їхніх кас готівковою іноземною валютою. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Рішення про проведення операцій з підкріплення кас НБУ ухвалив 6 березня превентивно з метою підтримати у разі необхідності готівкову валютну ліквідність банків на тлі незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

Відповідні операції НБУ жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України, наголошує регулятор.

Нагадаємо:

