"Це ненормально": перед заявою Трампа про Іран хтось встиг поставити на падіння нафти

Перед дописом Трампа про Іран на падіння нафти поставили 580 млн доларів

Трейдери зробили ставки на нафту на 580 млн доларів приблизно за 15 хвилин до допису Дональда Трампа про "продуктивні" переговори з Іраном, після якого ціни на нафту різко пішли вниз і зросла волатильність інших активів.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

У понеділок між 6:49 і 6:50 ранку за нью-йоркським часом було укладено близько 6200 ф'ючерсних контрактів на Brent і West Texas Intermediate — лише за 15 хвилин до допису президента США в Truth Social про те, що останніми днями з Тегераном відбулися "продуктивні розмови" щодо завершення війни в Ірані.

Номінальна вартість цих угод становила 580 млн доларів, згідно з розрахунками Financial Times на основі даних Bloomberg.

Обсяги торгів Brent і WTI різко зросли в той самий момент — за 27 секунд до 6:50 ранку. Ф'ючерси, прив'язані до фондового індексу S&P 500, підскочили в ціні за мить після нафтової угоди, а обсяги торгів у цей проміжок часу також істотно зросли.

Оголошення Трампа о 7:04 ранку спровокувало різкий розпродаж на світових енергетичних ринках і стрибок ф'ючерсів на індекс S&P 500 та європейських акцій, оскільки інвестори зменшили ставки на тривалий конфлікт.

Ці вчасно зроблені угоди нагадали хвилю великих і дуже прибуткових ставок на ринку прогнозів Polymarket щодо часу американських атак на Іран і Венесуелу в останні місяці.

"Важко довести причинно-наслідковий зв'язок, але мимоволі замислюєшся, хто міг так агресивно продавати ф'ючерси саме в той момент, за 15 хвилин до допису Трампа", — сказав ринковий стратег одного з американських брокерів, коментуючи понеділкові угоди.

Речник Білого дому Куш Десаї заявив: "Єдина мета президента Трампа та чиновників адміністрації Трампа — робити те, що найкраще для американського народу".

Він додав: "Білий дім не терпить, коли будь-який посадовець адміністрації незаконно отримує прибуток завдяки інсайдерським знанням, а будь-які натяки на те, що чиновники займаються такою діяльністю без доказів, є безпідставними й безвідповідальними".

Кілька хедж-фондів зауважили, що це лише один із низки випадків останніх місяців, коли великі угоди укладалися напередодні офіційних заяв уряду США.

Один трейдер із великого хедж-фонду сказав, що енергетичні консультанти останнім часом звернули увагу на кілька великих блокових угод, які видалися їм підозріло вчасними. Інший портфельний менеджер сказав, що серія великих і точно влучних угод викликала у інвесторів "рівень роздратування".

"Моє чуття після 25 років спостереження за ринками підказує, що це справді ненормально, — додав він. — Це ранок понеділка, сьогодні немає важливих даних, немає й виступів представників Федеральної резервної системи, які хтось хотів би випередити. Це незвично велика угода для дня без подієвого ризику... Хтось щойно став набагато багатшим".

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "продуктивних" переговорів між сторонами.

Після цих заяв ціна на нафту Brent впала зі 113 доларів за барель до близько 100 доларів. Після реакції Ірану ф'ючерси на нафту знову почали зростати.

В Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що не ведуть переговорів зі Сполученими Штатами Америки.