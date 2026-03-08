В НБУ повідомили, як крадіжка Угорщиною валюти Ощадбанку вплине на курс

У Національному банку вважають, що український ринок не відчує затримання владою Угорщини вантажу з готівковими доларами та євро, який інкасатори Ощадбанку везли до України.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

"Валютний ринок не відчує впливу дій Угорщини. Залишки готівкової валюти в касах банків наразі в рази перевищують середньомісячний чистий попит на готівкову валюту в 2025-2026 роках", – зазначили у регуляторі.

Там додали, що у разі виникнення потреби НБУ готовий проводити операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

Крім цього в НБУ зазначили, що прокомунікували з усіма банками, які займаються ввезенням валюти в Україну, та рекомендували їм опрацьовувати альтернативні логістичні маршрути, що виключають проїзд територіями, де є ризики блокування таких перевезень.

"Основні банки, які здійснюють завезення готівкової іноземної валюти в Україну, готові за потреби оперативно скоригувати свої логістичні маршрути в обхід Угорщини", – захначили в НБУ.

ЕП намагалася дізнатися, скільки готівкової валюти банки завозять через територію Угорщини та Словаччини, яка також погрожувала блокувати постачання критичних товарів до України. Однак у Нацбанку відповіли, що це інформація з обмеженим доступом.

Відзначимо, що за даними НБУ, у січні 2026 року українські банки ввезли на територію України іноземної готівкової валюти на суму, еквівалентну 808,23 млн дол. (зокрема, 515,5 млн дол., 280,85 млн євро, банківських металів на 11,29 млн дол. та інших валют на 596 тис. дол.). Для порівняння, у січні 2025 року банки ввезли готівкової валюти на 1,77 млрд дол.

Протягом жовтня-грудня 2025 року обсяги ввезення готівкової валюти перевищували еквівалент 1 млрд дол. (1,27 млрд дол. у жовтні, 1,03 млрд дол. у листопаді та 1,38 млрд дол. у грудні).

До початку великої війни банківські установи завозили готівкову інохемну валюту на територію України авіатранспортом. Такі операції є стандартними не лише для українських банків, але й у світовій практиці, та передбачають замовлення одним банком готівки у іншого банку країни-емітента цієї валюти.

Читайте також Чверть імпорту на кону: чим загрожує блокування українського кордону зі Словаччиною та Угорщиною

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Всього 2 інкасаторські машини Ощадбанку перевозили 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Ввечері 6 березня стало відомо, що Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів. Водночас затриманий вантаж досі залишається заблокованим в Угорщині.