ФДМУ виставив на аукціон харківський завод

Фонд державного майна продає пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Завод "Радіореле" в місті Харків. Проведення онлайн-аукціону заплановане на 28 жовтня.

Про це Фонд держмайна повідомляє на офіційному сайті.

Стартова ціна "Завод "Радіореле" — 234 385 000 гривень, говориться у повідомленні.

Основна номенклатура продукції заводу: слаботочні, мініатюрні, електромагнітні реле. Станом на 30 червня 2025 року на підприємстві працюють 57 осіб.

Об'єкт включає 5 одиниць нерухомого майна (нежитлові будівлі, будівля складу, будівля майстерні тощо) загальною площею 49137,2 м². А також – 12 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1983 – 2013 року випуску, в тому числі одну одиницю передано до ЗСУ.

Станом на 15 вересня 2025 року частину нерухомого майна товариства загальною площею 479,4 м² передано в оренду відповідно до 1 договору, повідомляє ФДМУ.

Покупець має погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців та не звільнювати працівників підприємства протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності.

