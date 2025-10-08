ФДМУ з вісімнадцятої спроби таки продав "Рівненський радіозавод"

Фонд державного майна за майже 31 млн. грн продав 50% +1 акції ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод". Попередні 17 аукціонів були невдалими.

Про це говориться на сайті ФДМУ.

"Не всі активи відразу знаходять інвесторів. Сьогодні команда Фонду держмайна провела аукціон з продажу 50% +1 акції ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" у системі Prozorro.Продажі", – пише пресслужба ФДМУ.

Об'єкт знайшов покупця на так званому "Голландському аукціоні".

Після повної проплати переможець отримає контрольний пакет (50%+1 акцій) і стане акціонером компанії замість Фонду.

Підприємство має значну просторочену кредиторську заборгованість, зазначає ФДМУ. Вона складає 55,3 млн грн, з яких наразі більше 15,8 млн із заробітної плати та перед бюджетом;

Новий власник має 6 місяців аби погасити борги із зарплати та перед бюджетом (вже станом на дату переходу право власності) і зберегти колектив.

"Це не просто продаж акцій — це шанс на нове життя для активу який довго не використовувався", – підкреслюють у ФДМУ.

Нагадаємо:

У липні цього року. На аукціон 4 липня 50% + 1 акції ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" оцінювали у 121,56 млн гривень.

Відомо, що раніше підприємство виробляло радіоапаратуру для авіації, магнітоли, радіоприймачі тощо. Але з 2013 року завод не працює та визнаний банкрутом.

ФДМУ повідомляв, що завод вигідно розташований – всього за чотири кілометри від міжнародної траси М-06 "Київ-Чоп".

На балансі підприємства перебуває 7 об'єктів нерухомого майна площею 68 795 м². Серед додаткових переваг активу – підключення до всіх необхідних комунікацій та відсутність будь-яких цільових обмежень.

Раніше Фонд держмайна звітував, що за тиждень 12 успішних аукціонів з приватизації, які принесли держбюджету 120,49 млн гривень. Левова частка – від продажу трьох активів на півдні України.