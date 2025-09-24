Аукціон з продажу "Мотордеталь-Конотоп" не відбувся: немає покупців

Аукціон з продажу 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" не відбувся – ніхто не подав заявки на участь.

Про це пише сайт Dancor.sumy.ua.

"Стартова ціна підприємства становила 268 млн грн. Проте торги так і не відбулися — охочих придбати завод не знайшлося. Заяви на участь у приватизаційному аукціоні потрібно було подати до 23 вересня, однак жоден інвестор цього не зробив", – говориться у повідомленні.

"Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших підприємств Сумщини, яке спеціалізується на виробництві деталей для двигунів внутрішнього згоряння, зокрема втулок і гільз циліндрів. Завод має понад 60-річну історію та свого часу експортував продукцію в десятки країн світу", – зазначає сайт.

"Фонд держмайна розраховував залучити інвестора, який би не лише придбав підприємство, а й вклав кошти в його модернізацію та збереження робочих місць. Однак наразі попиту на актив немає", – додає Dancor.sumy.ua.

За даними ФДМУ, у разі відсутності учасників аукціон може бути оголошений повторно з пониженою стартовою ціною. Подібна практика вже застосовувалася щодо інших об’єктів приватизації.

Нагадаємо:

"Мотордеталь-Конотоп" – один із найбільших заводів у Європі, який виробляє гільзи циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство має: чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи, понад 600 працівників та відомих клієнтів, зокрема Rolls-Royce, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Volvo.

Як раніше повідомляв ФДМУ, на сьогодні портфель об’єктів малої приватизації в Україні складається з 1240. У портфелі великої приватизації – 19 об’єктів.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн. Це результат продажу чотирьох об’єктів.