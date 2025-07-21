ФДМУ продав за тиждень чотири об’єкта за 109 мільйонів гривень

Минулого тижня Фонд державного майна України провів 4 приватизаційних аукціони на понад 109 мільйонів гривень.

Про це ФДМУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Команда Фонду державного майна України провела 4 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі "Прозорро.Продажі". Загальна сума переможних ставок за результатами торгів становить 109,43 млн гривень", – говориться у повідомленні.

"Загальне зростання ціни відбулося у 6,79 раза. За лоти змагалися 26 учасників, тобто у середньому на лот припадало 6,50 охочих придбати державні об’єкти", – повідомляє ФДМУ.

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс державного підприємства Українського державного інституту по проекуванню підприємств рибного господарства і промисловості "Укррибпроект" в місті Київ, який продали за 91 млн гривень.

Також попитом серед інвесторів користувався гараж загальною площею 385,4 м² в місті Львів. Ціна об'єкта зросла з 644,1 тис. гривень до фінальних — 18,01 млн гривень.

Цього тижня фонд планує провести 24 онлайн-аукціона з приватизації, і серед пропозицій купівлі є масштабні об’єкти, додають у ФДМУ.

Зокрема, це єдиний майновий комплекс державного підприємства "Славутський комбінат "Будфарфор", державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Смоли", державний пакет акцій у розмірі 50% +1 акція статутного капіталу ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" та інші.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ФДМУ за 91 мільйон гривень продав єдиний майновий комплекс "Укррибпроекту", що розташований у Києві. У торгах змагалося 13 учасників, що зумовило зростання вартості у 6,04 раза: від стартової ціни — 15,07 млн грн.

Також раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

Також повідомлялося, що на торги з продажу ПАТ "Сумихімпром" ніхто не прийшов. Тому ФДМУ вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Рівненський автомобільний ремонтний завод знову повернули у власність держави, адже приватному власнику, який мав погасити заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, зробити цього так і не вдалося.