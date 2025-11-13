ФДМУ продав автодром: вартість зросла майже у 6000 разів

Фонд держмайна за 81 млн грн продав на аукціоні автодром та інші об'єкти площею 29 863 м² в Івано-Франківську. Початкова ціна була лише 13 515 гривень.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

"Команда Фонду держмайна провела онлайн-аукціон з приватизації результат аукціону з приватизації окремого майна у складі будівель та споруд в Івано-Франківську. Аукціон відбувся в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", – говориться у повідомленні.

"За лот змагалися 24 учасника. В ході торгів відбулося значне зростання вартості об'єкта у 5993 раза: від стартової ціни – 13 515 грн, до фінальної – 81 млн грн", – повідомляє ФДМУ.

"Переможець додатково має сплатити 16,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити понад 97,2 млн грн", – додають у ФДМУ.

Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ, у власність покупця перейде окреме майно у складі будівель та споруд загальною площею 29975 м², до якого входять учбовий автодром (29 863 м²), нежитлова одноповерхова будівля (72,8 м²) та дворівнева оглядова вишка.

