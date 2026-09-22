Бюджетний комітет знову закликав Раду запустити конкурс на членів Рахункової палати

У Раді знову закликають запустити конкурс на членів Рахункової палати

Комітет Верховної Ради з питань бюджету повторно рекомендував парламенту утворити дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка відбиратиме кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати.

Про це йдеться у повідомленні комітету.

Утворення цієї групи для наповнення складу Рахункової палати є умовою отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

"Очікую, що Рада розгляне це питання на пленарному засіданні 13-14 жовтня. Це рішення спільно з законопроєктом про оподаткування посилок відкриває нам шлях до 4,26 млрд доларів міжнародної допомоги. Тому нам критично пройти цей крок вчасно", — зазначила Роксолана Підласа.

Рахункова палата працює в обмеженому складі вже майже 3 роки.

Утворення дорадчої групи експертів є умовою Ukraine Support Loan (макрофінансової частини) від ЄС із дедлайном у серпні 2026 року. Призначення повного складу Рахункової палати з кандидатів, попередньо відібраних ДГЕ, є структурним маяком програми співпраці з МВФ, який має бути виконаний до грудня 2026 року.

Кошти цих програм спрямовуються на фінансування дефіциту державного бюджету і надходять траншами за умови виконання прийнятих зобов'язань.

До складу дорадчої групи експертів мають увійти міжнародні фахівці, кандидатури яких надали Європейський Союз і Велика Британія. Під час відбору вони матимуть переважне право голосу.

Це Ігорс Лудборжс (Латвія), член Європейського суду аудиторів, сертифікований аудитор із 1994 року; Паскаль Муньє (Франція), старший аудитор Рахункової палати Франції з 24-річним аудиторським досвідом; Лі Самерфілд (Велика Британія), директор Національного офісу аудиту Великої Британії, який має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

"Після рішення Ради процес виглядатиме так: протягом тижня з моменту голосування розпочнеться прийом документів від кандидатів, він триватиме 30 днів. Потім дорадча група експертів проведе тестування та співбесіди й рекомендує парламенту щонайменше двох кандидатів на кожну посаду.

Остаточне рішення – за Верховною Радою: вона призначить нових членів Рахункової палати з числа рекомендованих", – пояснила Роксолана Підласа.

Членом Рахункової палати може стати громадянин України віком від 30 років, який володіє українською та англійською або французькою мовами, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи від семи років і не менш як п'ять років стажу у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права, а також бездоганну ділову репутацію.

Нагадаємо:

Ще у травні минулого року комітет Верховної Ради України з питань бюджету схвалив проєкт постанови про утворення дорадчої групи експертів для здійснення попереднього відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати.