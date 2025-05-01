Рахункова палата знайшла порушень на 217 мільярдів: в яких сферах найбільше недоліків

Рахункова палата України виявила порушень і недоліків у 2024 році на загальну суму 217,5 млрд грн.

Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська, посилаючись на звіт за минулий рік.

У звіті деталізуються порушення і недоліки на 217,5 млрд грн:

неефективне управління бюджетними коштами і майном, їх неефективне використання — 205,5 млрд грн;

порушення бюджетного та іншого законодавства — 8,7 млрд грн;

порушення та недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету — 3,3 млрд гривень.

Найбільше порушень Рахункова палата виявила у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн) функціонування економіки (23,5 млрд грн), виконання повноважень державними органами (3,8 млрд грн) та використання природних ресурсів й охорона навколишнього середовища (2,7 млрд грн).

За словами Піщанської, понад 4,6 млрд грн порушень та недоліків завдяки аудитам уже усунено.

Вона також зазначила, що Рахункова палата аналізувала не лише використання коштів державного бюджету, зокрема отриманих як міжнародна допомога, а й хід реформ, пов’язаних з виконанням плану Ukraine Facility.

Нагадаємо:

Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.