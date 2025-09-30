"Енергоатом" купить німецькі запчастини за 620 тисяч євро: ціни зросли

АТ "НАЕК "Енергоатом" замовило австрійській компанії "IPU-International Industrieausrüstung Vertriebs GmbH" запчастин на 620 тис євро.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші".

Згідно з даними системи "Прозорро", постачальник має отримати 30% авансу.

За 20 місяців після цього у Вараш мають поставити імпульсно-запобіжні пристрої компенсатору тиску виробництва компанії "Sempell GmbH" (Німеччина) із корпорації "Emerson" (США) до трубопровідної арматури Рівненської АЕС.

Сайт "Наші гроші" звертає увагу, що німецькі запчастини для «Енергоатому» в євро за 5 років подорожчали на чверть.

Найбільша сума йде на відбійні плити, які відносяться до трубопровідної арматури, по 40 122 євро. У жовтні 2020 року "Енергоатом" замовляв їх цій самій компанії по 33 250 євро, що на 17% дешевше.

Вставні циліндри до арматури замовили по 18 580 євро. У жовтні 2020 року їхня ціна становила 14 005 євро, що на 25% дешевше.

Сильфонні збірки коштують по 37 000 євро, п’ять років тому фірма продавала їх по 24 850 євро, що на 33% дешевше.

Закупівлю провели без торгів через відсутність конкуренції з технічних причин. Замовник повідомив у обґрунтуванні, що на РАЕС експлуатуються імпульсно-запобіжні клапани компенсатора тиску виробництва "Sempell" та запірна і регулююча арматура виробництва "Sempell/Babcock".

У ДП "Науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" не мають даних про інших виробників запчастин до цього обладнання, крім самої "Sempell".

Корпорація "Emerson" повідомила, що нікому не передасть оригінальну заводську конструкторську документацію та юридичні права щодо "Sempell/Babcock".

З жовтня 2018 року "Emerson" у Східній Європі, у тому числі в Україні, представляє австрійська "IPU-International GmbH". На обладнання "Emerson", яке поставляється цією фірмою, розповсюджуються всі заводські гарантії.

Отже, єдиним виробником запчастин до обладнання «Sempell/Babcock» є фірма "Sempell" із корпорації "Emerson", а єдиним постачальником – фірма «IPU-International GmbH».

Створеною в 1993 році австрійською "IPU-International GmbH" володіє та керує Мартін Унгер. З 2019 року вона отримала підрядів "Енергоатома" мінімум на 329,22 млн грн, зазначає сайт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" замовив обладнання на 4,96 млн євро компанії "Extra Service Trading Kft." (Угорщина), власниками якої є українці. Фірма отримала замовлення без конкуренції – на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

АТ "НАЕК "Енергоатом" 23 травня і 5 червня за результатами тендеру замовило компанії Stalmetinvest SRL (Румунія) акумуляторних батарей на 2,20 млн євро, або 105,11 млн грн. Французькі батареї коштують по 324 000 євро за комплект, у лютому 2021 року "Енергоатом" замовляв батареї на 29% дешевше – по 230 310 євро за комплект.