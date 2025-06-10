"Енергоатом" замовив французькі та німецькі акумулятори: ціни зросли

АТ "НАЕК "Енергоатом" 23 травня і 5 червня за результатами тендеру замовило компанії Stalmetinvest SRL (Румунія) акумуляторних батарей на 2,20 млн євро, або 105,11 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 8 лютого 2026 року на "Рівненську АЕС" поставлять акумуляторні батареї виробництва компаній "Enersys S.A.R.L." (Франція) та "BAT Batterien GmbH" (Німеччина).

Видання пише, що після початку повномасштабного вторгнення Росії інших тендерів "Енергоатома" щодо батарей із таких самих елементів не знайшлось.

Водночас наразі французькі батареї 4EA06, 3EA05 та 4EA05 зі 105 елементів PowerSafe Vb2414 коштують по 324 000 євро за комплект.

У лютому 2021 року "Енергоатом" замовляв компанії "IPS GmbH- Industrial Projects and Sales" (Німеччина) французькі батареї 1EA01 для "ХАЕС" зі 105 елементів PowerSafe Vb2414 на 29% дешевше – по 230 310 євро за комплект.

У квітні 2020 року "Енергоатом" замовляв компанії "Dimida Sp. z o.o." (Польща) французькі батареї АБ-13 для "РАЕС" зі 105 елементів PowerSafe Vb2414 на 37% дешевше – по 205 000 євро за комплект.

Замовлення за одним лотом "Stalmetinvest SRL" отримала без конкуренції, оскільки більше ніхто не прийшов.

Натомість торги за іншими лотом виграла компанія "RID-Batterie GmbH" (Німеччина) із батареями виробництва "Hoppecke Batterien GmbH & Co.KG" (Німеччина) на 10% дешевше. Однак її відхилили за невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам.

Вона надала підписані виробником і погоджені замовником техумови зі змінами, але без підписаного виробником/власником проєкту повідомлення про зміни до цих техумов, який враховує змінену в Україні нормативну базу та інші вимоги до обладнання, встановлені новими нормативними документами. Тому обрали Stalmetinvest SRL.

Румунською Stalmetinvest SRL володіє та керує Тетяна Бенеа. Створена в 2016 році компанія має капітал 200 лей та займається посередництвом у торгівлі паливом, рудами, металами і промисловою хімією. Вона вперше узяла підряд через "Прозорро" в Україні.

Нагадаємо:

АТ "НАЕК "Енергоатом" 25 квітня і 5 травня за результатами тендерів замовило ПрАТ "Юженергобуд" роботи із реконструкції на 110,68 млн грн.