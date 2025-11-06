Ексзаступник міністра агрополітики пішов на угоду, суд її затвердив – медіа

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, на яку пішли ексзаступник міністра аграполітики та продовольства Володимир Топчій та ексзаступник голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області Михайло Гоцуляк.

Про це повідомляє Телеграм-канал NABU Daily.

Обом призначили 4 роки умовного позбавлення волі з роком випробувального строку.

"На цей же строк на них поклали такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження цього органу", – говориться у повідомленні.

Також суд заборонив Топчію протягом 3 років обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, у органах державної влади та місцевого самоврядування.

"У справі відшкодували всі 27,85 млн грн збитків. Крім того, Топчій і Гоцуляк зобов'язалися перерахувати по 211 960 грн кожен на рахунок благодійного фонду "Повернись живим", – повідомляє Телеграм-канал.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства Володимир Топчій та ексзаступник керівника районної державної адміністрації отримали підозру у завданні державі мільйонних збитків.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який згодом обійняв посаду заступника міністра, діючи спільно із заступником керівника РДА, незаконно забезпечив виплату державної допомоги підприємству в галузі рослинництва.

