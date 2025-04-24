Ексзаступника агроміністра Топчія підозрюють у розкраданні 27 мільйонів державних коштів

Колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства Володимир Топчій та ексзаступник керівника районної державної адміністрації отримали підозру у завданні державі мільйонних збитків.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що прокурор САП прийняв рішення про припинення досудового розслідування в цій справі. Детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який згодом обійняв посаду заступника міністра, діючи спільно із заступником керівника РДА, незаконно забезпечив виплату державної допомоги підприємству в галузі рослинництва.

Так, 27 млн грн виділили як компенсацію за придбання садивного матеріалу. Проте, за даними слідства, насправді така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Нагадаємо:

Троє осіб отримали підозру у розкраданні понад 153 млн грн під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро.