Неякісні кулемети на мільйони гривень: справу скеровано до суду

Прокурори Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із департаментів Міністерства оборони України та керівника держпідприємства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Вони уклали договір на закупівлю 400 кулеметів, однак частина поставленої зброї не відповідала вимогам контракту та була непридатною до використання", – повідомляє прокуратура.

"Дії зазначених осіб призвели до збитків державі на суму майже 187 млн грн і створили умови, що перешкоджали діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Частину коштів підприємство згодом повернуло державі", – говориться у повідомленні.

"Протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю та здоров'ю самих бійців. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових", – зазначили у прокуратурі.

Дії посадовців кваліфіковано як привласнення та розтрата майна, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Крім того, триває розслідування кримінального провадження за підозрою зазначеного експосадовця Міноборони в постачанні ЗСУ непридатних прититанкових ракетних установок на 90 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв'язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 10 учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".