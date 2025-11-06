Посадовців "Київмедспецтрансу" підозрюють у розкраданнях на запчастинах для "швидких"

Прокуратура повідомила про підозру заступнику директора комунального об'єднання "Київмедспецтранс" у заволодінні грошима, виділеними на закупівлю запчастин для машин швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, підозрюваний - Володимир Кушнір.

Як встановило слідство, під час тендеру посадовці "Київмедспецтрансу" забезпечили перемогу у закупівлі потрібному підприємству та уклали з ним договір на зальну суму 5,4 млн грн. Надалі переможець постачав запчастини за завищеними цінами.

Згідно з експертизами, завищення цін становить понад 1,9 млн грн.

Кушніру, який підписував договори, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб).

У цій справі також фігурує начальник служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс", який організовував закупівлю.

