У липні експорт зерна зріс на 55% в річному вимірі попри блокаду портів

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України за перший місяць 2026/27 маркетингового року сягнув 2,6 млн тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема аграрії відправили за кордон:

пшениці ‒ 1,07 млн тонн (+42%);

ячменю ‒ 294 тис. тонн (+10%);

кукурудзи ‒ 1,2 млн тонн (у 2 рази більше, ніж торік).

Експорт жита станом на цей період не здійснювався. Водночас експорт борошна з України скоротився на 50% і становив 1,7 тис. тонн.

У 2025/26 маркетинговому році експорт зернових і зернобобових культур з України становив 37,5 млн тонн.

Нагадаємо:

Від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Кожен день простою портів Великої Одеси затримує відвантаження українських товарів приблизно на $70 млн.