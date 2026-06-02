Аграрії майже повністю засіяли заплановані площі зернових

Станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5,84 мільйона га зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, посіяно:

ярої пшениці – 186,2 тис. га;

ярого ячменю – 713,4 тис. га;

гороху – 259,5 тис. га;

вівса – 137,5 тис. га;

кукурудзи – 4 336,6 тис. га;

проса – 37,6 тис. га.

гречки – 51,1 тис. га.

Найактивніше посівна кампанія триває у Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях, повідомили у відомстві.

Трійка лідерів має такі результати:

Полтавська область – 594,1 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 502,5 тис. га);

Чернігівська область – 567 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 15 тис. га, горох – 9,2 тис. га, овес – 16,8 тис. га, кукурудза – 506,4 тис. га);

Вінницька область – 481.6 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 55 тис. га, горох – 8 тис. га, овес – 1 тис. га, кукурудза – 396.1 тис. га).

Паралельно завершується сівба й інших стратегічно важливих культур. Технічними культурами засіяно 6,9 млн га (95% від прогнозу).

Зокрема, цукровими буряками засіяно 190 тис. га, що становить 96% від прогнозу.

Соняшник займає 4,73 млн га (95%), а соя – майже 2 млн га (96% від запланованих площ).

Нагадаємо:

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 маркетинговому році становив 32,8 млн т, що на 5,4 млн т (14%) менше за показник попереднього сезону.

На початку травня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозувало урожай зернових у 2026 році близько 60,4 млн тонн, що всього на 1%, або 0,64 млн тонн менше, ніж у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що поточне зростання цін на гречку має тимчасовий характер, уже після надходження нового врожаю ринок повернеться до більш збалансованого стану.