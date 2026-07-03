За підсумками маркетингового року Україна експортувала 37,5 мільйона тонн зерна

Станом на 1 липня Україна з початку 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 37,461 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,562 млн тонн було відвантажено поточного місяця.

Про це пише "АПК-Інформ".

Такі оперативні дані Державної митної служби України.

Станом на 1 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 40,628 млн тонн, у т. ч. в червні – 2,232 млн тонн.

У розрізі культур минулого сезону було експортовано:

- пшениці – 14,129 млн тонн (у 2024/25 МР – 15,723 млн тонн);

- ячменю – 1,52 млн тонн (2,319 млн тонн);

- жита – 0,2 тис. тонн (15 тис. тонн);

- кукурудзи – 21,28 млн тонн (21,963 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна у 2025/26 МР оцінюється в 60,5 тис. тонн (у 2024/25 МР – 68,7 тис. тонн), у т. ч. пшеничного – 62,1 тис. тонн (71,1 тис. тонн).