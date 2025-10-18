Експорт українського цукру за 9 місяців впав більш ніж удвічі

За 9 місяців 2025 року експорт цукру склав 298 707 тонн на суму 151 940 тис. доларів.

Про це пише Agroperspectiva.com.

У той же період 2024 року вивезли 476 415 тонн цукру на 282 999 тис. доларів.

"Отже, обсяг експорту за 2025 рік зменшився більш ніж удвічі в тоннах (−177 708 тонн), а виручка від експорту також скоротилась значно (−131 059 тис. доларів)", – говориться у повідомленні.

Йдеться про цукор з цукрових буряків у твердому стані чи цукрової тростини.

Нагадаємо:

Протягом 2024/25МР Україна експортувала 580 тис. тон цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт зменшився на 16% порівняно з минулим "цукровим сезоном", коли експортували 692 тис. тонн, повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор", підбиваючи підсумки 2024/25 маркетингового року, який завершився 31 серпня.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.

Ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Раніше повідомлялося, що цього року 27 цукрових заводів України планують виробити 1,5 млн тон продукції. Це менше на 300 тис. тон. порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. тон. Зазначимо також, що цього сезону працюватиме на два заводи менше, ніж минулого.

У Вінницькій області два із п'яти працюючих цукрових заводи призупинили роботу через нестачу сировини. Всю першу і початок другої декади жовтня на Вінниччині йшли дощі. Відтак, через перезволоження ґрунту аграрії не могли копати цукрові буряки.