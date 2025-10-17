У Вінницькій області призупинили роботу два цукрових заводи

У Вінницькій області два із п'яти працюючих цукрових заводи призупинили роботу через нестачу сировини.

Про це повідомили у Вінницькій ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що аграрії не копали цукрові буряки через негоду.

"Практично всю першу і початок другої декади жовтня на Вінниччині йшли дощі. Відтак, через перезволоження ґрунту аграрії не могли копати цукрові буряки. Внаслідок таких погодних умов утворився дефіцит цукросировини, що зумовив зупинку двох цукрових заводів", - повідомили в ОВА.

У відомстві зазначили, що наразі збирання врожаю поновилося.

Наразі працюють три цукрові заводи. Заводи, що зупинились, почали накопичувати цукросировину для відновлення роботи.

Нагадаємо:

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.

Протягом 2024/25МР Україна експортувала 580 тис. тон цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт зменшився на 16% порівняно з минулим "цукровим сезоном", коли експортували 692 тис. тонн.