Экспорт украинских молочных продуктов существенно вырос

Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ).

По предварительным данным, в мае 2025 года было экспортировано 14,88 тыс. т молочных продуктов на сумму 50,83 млн долл. Относительно апреля натуральные объемы экспорта увеличились на 25%, а по сравнению с маем 2024 года выросли на 14%.

Экспортная выручка увеличилась на 32% относительно апреля и на 48% относительно мая 2024 года. В январе-мае 2025 года Украина экспортировала 57,97 тыс. т (+17%) молочных продуктов на сумму 179,32 млн долл. (+57%).

"В январе-мае 2025 года Украина нарастила натуральные объемы экспорта молока и сгущенных сливок до 18,34 тыс. т (+55%), маслянки до 2,25 тыс. т (+41%)", - говорится в сообщении.

Экспорт сливочного масла вырос до 7,85 тыс. т (+314%), сыров - до 5,74 тыс. т (+23%) и мороженого до 7,02 тыс. т (+28%) относительно января-мая 2024-го, сообщает АВМ.

Относительно прошлогоднего периода сократились объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных до 7,67 тыс. т (-33%), молочной сыворотки до 7,92 тыс. т (-17%) и казеина до 1,14 тыс. т (-61%).

Денежная выручка в январе-мае 2025 года увеличилась за экспортируемое молоко и сгущенные сливки до 46,89 млн долл. (+55%), маслянку до 3,28 млн долл. (+56%), молочную сыворотку до 7,30 млн долл. (+15%), масло сливочное до 56,24 млн долл. (+ 368%).

За сыры выручка увеличилась до 26,61 млн долл. (+31%), за мороженое - до 25,38 млн долл. (+38%) относительно прошлогоднего периода.

Относительно января-мая 2024 года выручка сократилась за экспортируемое молоко и не сгущенные сливки до 6,07 млн долл. (-17%) и казеин до 7,52 млн долл. (-57%).

"Украина и ЕС ищут решение, которое обеспечит непрерывность экспорта отечественной аграрной продукции на европейский рынок после завершения действия торговых преференций 5 июня 2025 года", - говорится в публикации.

По словам аналитика АВМ Георгия Кухалейшвили, высокие мировые цены на биржевые товары способствуют увеличению Украиной объемов молочного экспорта. В частности, цена на масло в ЕС держится на уровне 7200-7400 евро за тонну, что почти рекордные показатели, которые не фиксировались с 2017-2018 годов.

"По сравнению, сухое обезжиренное молоко выглядит дешевле, однако остается в пределах средних исторических значений. Европейские трейдеры покупали украинскую молочную продукцию в том количестве, которое им было нужно, пользуясь тем, что сливочное масло и сухое обезжиренное молоко в Украине стоят дешевле чем в Европе.", - отметил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина экспортировала 118 тыс. тонн молочной продукции, что почти вдвое превысило импортные поставки, объем которых достиг 60 тыс.

Также сообщалось, что в конце мая на украинском рынке незначительно снизились цены на молочные продукты из-за избытка молока-сырья и снижения закупочных цен.

До того сообщалось, что средняя цена молока-сырья по состоянию на 22 мая составила 15,97 грн/кг, что на 3 коп. меньше, чем месяц назад.