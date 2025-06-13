Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Экспорт украинских молочных продуктов существенно вырос

Андрій Муравський — 13 июня, 09:57
Экспорт украинских молочных продуктов существенно вырос
Getty Images

Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ).

По предварительным данным, в мае 2025 года было экспортировано 14,88 тыс. т молочных продуктов на сумму 50,83 млн долл. Относительно апреля натуральные объемы экспорта увеличились на 25%, а по сравнению с маем 2024 года выросли на 14%.

Экспортная выручка увеличилась на 32% относительно апреля и на 48% относительно мая 2024 года. В январе-мае 2025 года Украина экспортировала 57,97 тыс. т (+17%) молочных продуктов на сумму 179,32 млн долл. (+57%).

"В январе-мае 2025 года Украина нарастила натуральные объемы экспорта молока и сгущенных сливок до 18,34 тыс. т (+55%), маслянки до 2,25 тыс. т (+41%)", - говорится в сообщении.

Экспорт сливочного масла вырос до 7,85 тыс. т (+314%), сыров - до 5,74 тыс. т (+23%) и мороженого до 7,02 тыс. т (+28%) относительно января-мая 2024-го, сообщает АВМ.

Относительно прошлогоднего периода сократились объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных до 7,67 тыс. т (-33%), молочной сыворотки до 7,92 тыс. т (-17%) и казеина до 1,14 тыс. т (-61%).

Денежная выручка в январе-мае 2025 года увеличилась за экспортируемое молоко и сгущенные сливки до 46,89 млн долл. (+55%), маслянку до 3,28 млн долл. (+56%), молочную сыворотку до 7,30 млн долл. (+15%), масло сливочное до 56,24 млн долл. (+ 368%).

За сыры выручка увеличилась до 26,61 млн долл. (+31%), за мороженое - до 25,38 млн долл. (+38%) относительно прошлогоднего периода.

Относительно января-мая 2024 года выручка сократилась за экспортируемое молоко и не сгущенные сливки до 6,07 млн долл. (-17%) и казеин до 7,52 млн долл. (-57%).

"Украина и ЕС ищут решение, которое обеспечит непрерывность экспорта отечественной аграрной продукции на европейский рынок после завершения действия торговых преференций 5 июня 2025 года", - говорится в публикации.

По словам аналитика АВМ Георгия Кухалейшвили, высокие мировые цены на биржевые товары способствуют увеличению Украиной объемов молочного экспорта. В частности, цена на масло в ЕС держится на уровне 7200-7400 евро за тонну, что почти рекордные показатели, которые не фиксировались с 2017-2018 годов.

"По сравнению, сухое обезжиренное молоко выглядит дешевле, однако остается в пределах средних исторических значений. Европейские трейдеры покупали украинскую молочную продукцию в том количестве, которое им было нужно, пользуясь тем, что сливочное масло и сухое обезжиренное молоко в Украине стоят дешевле чем в Европе.", - отметил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина экспортировала 118 тыс. тонн молочной продукции, что почти вдвое превысило импортные поставки, объем которых достиг 60 тыс.

Также сообщалось, что в конце мая на украинском рынке незначительно снизились цены на молочные продукты из-за избытка молока-сырья и снижения закупочных цен.

До того сообщалось, что средняя цена молока-сырья по состоянию на 22 мая составила 15,97 грн/кг, что на 3 коп. меньше, чем месяц назад.

молоко экспорт

экспорт

Экспорт украинских молочных продуктов существенно вырос
К чему готовиться украинским экспортерам
ЕС открыл рынок для украинских семян: какие культуры попали в список

Последние новости