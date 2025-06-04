В Україні експорт молочних продуктів перевищив імпорт удвічі

Україна у 2024 році експортувала 118 тис. тонн молочної продукції, що майже вдвічі перевищило імпортні поставки, обсяг яких сягнув 60 тис.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації виробників молока (АВМ).

"Попри військові втрати, прицільні обстріли та знищення, вимушену нову хвилю закриття та релокації господарств із уражених війною регіонів, виснажливі блекаути та рекордну спеку червня-вересня 2024 року, через які понад 50% промислових ферм суттєво просіли у надоях, - молочна галузь України продемонструвала суттєві здобутки", - зазначили у галузевій асоціації.

Поголів’я корів у промисловому секторі станом на 1 січня 2025 року зросло на 1% проти попереднього періоду.

За даними асоціації, торік понад 90% молока-сировини, що надійшло на переробку, було отримано з промислових господарств.

Щодо середнього споживання молочних продуктів в України, то аналітики відзначили в 2024 році зростання на 4% - 209,3 кг/особу, якщо порівняти з попереднім та довоєнними роками.

Експорт молочних продуктів торік становив 118,02 тис. тонн, а грошова виручка - на $296,81 млн (+16% до 2023 року та +20% до 2021 року).

До п’ятірки найбільших експортних категорій увійшли сухе та згущене молоко — 25%, сири — 18%, вершкове масло — 16%, казеїн — 14% та морозиво — 14%.

Торік до України поставили 60,27 тис. тонн молочних продуктів на суму $290,34 млн, зокрема, 78% імпорту припало на сири. У грошовому еквіваленті сума поставок зросла на 10% до 2023 року, але знизилась на 24% до 2021 року.

Нагадаємо:

Молочне виробництво в Україні не зупиняється, а зміщується зі сходу в центральні та західні області. Наразі будується або модернізується 125 молочних ферм.