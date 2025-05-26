В Україні стабілізувались ціни на молоко: що буде з ними далі

Середня ціна молока-сировини станом на 22 травня склала 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 16,12 грн/кг, що на 3 коп. менше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,93 грн/кг (-2 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,20 грн/кг.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,60 грн/кг і залишилася без змін відносно другої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 грн/кг, максимальна – 15,80 грн/кг.

Аналітик зауважує, що ціни на молоко-сировину майже не змінилися за останній місяць, оскільки в травні ситуація на молочному ринку України залишалася стабільною. На ринку існують певні надлишки молока-сировини. Попит на біржові товари повністю покривався існуючою пропозицією.

За його словами, загрозою для української молочної галузі залишається спалах ящуру у Центрально-Східній Європі.

"Якщо інфекція потрапить в Україну, тоді на ринку з високою долею вірогідності відбудиться значне зниження цін на молоко-сировину внаслідок введення карантину та заборони на експорт готової продукції", – зазначив експерт.

Кухалейшвілі прогнозує, що різке зниження цін на молоко-сировину малоймовірне в короткостроковій перспективі, оскільки на червень українським експортерам вистачить безмитних квот на ринку ЄС.

"Крім того, пікові обсяги виробництва молока-сировини в Україні минули в травні. З червня очікується скорочення обсягів надою під впливом підвищення температури повітря і зниження лактації у корів, що має сприяти ціновій стабілізації", – каже аналітик.

Нагадаємо:

В Україні станом на 23 квітня середня закупівельна ціна молока-сировини становила 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. менше, ніж на початку квітня.