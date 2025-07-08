Експорт російської нафти знизився до найнижчого рівня за півріччя

Поставки російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Відвантаження російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого, оскільки обсяги переробки зростають швидше за виробництво, що зменшує експорт. Середій обсяг морських вантажів сирої нафти становив 3,12 мільйона барелів на день за чотири тижні до 6 липня, що на 3% менше, ніж за період до 29 червня, згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg", – зазначено у публікації.

Видобуток зріс приблизно на 60 тис барелів на день, що становить одну третину від загального зростання видобутку, встановленого для країни ОПЕК+. Водночас обсяг переробки зріс на 140 тис барелів на день.

Збільшення видобутку, дозволене Росії в рамках ОПЕК+, обмежене більш глибокими скороченнями. Згідно з поточними планами, розмір цих скорочень зростатиме до вересня, що, ймовірно, ще більше обмежить обсяг додаткової нафти, доступної для експорту.

Падіння російського експорту підкреслює розрив між великим збільшенням видобутку групою ОПЕК+ і набагато меншими додатковими обсягами, які фактично потрапляють на міжнародний ринок, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від нафти та газу в червні скоротилися на 33,7% у річному обчисленні, до 494,8 млрд руб. ($6,29 млрд), що стало найнижчим показником із січня 2023 року.

У травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. Тоді порівняно з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни — майже вдвічі.

До того у квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що називали найнижчим показником за майже два роки.