ОПЕК+ залишить цілі щодо видобутку нафти без змін у грудні – Reuters

На засіданні в неділю країни-виробники нафти, що входять до ОПЕК+, мали намір залишити цілі щодо видобутку нафти на грудень без змін, оскільки група все ще стикається з перебоями в експорті через війну між США та Іраном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Сім основних членів ОПЕК+ досягли принципової згоди щодо збереження обсягів видобутку на наступний місяць без змін, повідомили Reuters у суботу три джерела, обізнані з цим питанням. Це відповідає очікуванням, що подальші корективи політики не відбудуться до наступного року.

Недільна онлайн-зустріч семи країн — Саудівської Аравії, Росії, Іраку, Кувейту, Алжиру, Казахстану та Оману — відбувається на тлі того, як члени ОПЕК з Перської затоки збільшують експорт, який протягом кількох місяців був перерваний через конфлікт. Однак більшість із них все ще видобуває нафту значно нижче встановлених цільових показників.

ОПЕК+ складається з Організації країн-експортерів нафти та її союзників, зокрема Росії.

Протягом більшої частини 2026 року група збільшувала цільові показники видобутку, а у вересні завершила поетапне скасування скорочення поставок на 1,65 млн барелів на добу, про яке було домовлено у 2023 році. На попередніх засіданнях група залишала цільові показники на жовтень і листопад без змін.

У липні агентство Reuters повідомляло, що ОПЕК+ ймовірно не вноситиме змін до своїх цільових показників у четвертому кварталі, оскільки зосереджує увагу на переговорах щодо квот на 2027 рік.

У групи все ще залишається ще один рівень скорочення видобутку на близько 2 млн барелів на добу, який охоплює більшість членів до кінця 2026 року.

За словами джерел, ОПЕК+ має завершити перегляд виробничих потужностей членів організації протягом четвертого кварталу, перш ніж встановлювати базові показники на 2027 рік, які визначатимуть майбутні квоти та формуватимуть плани щодо скасування цих скорочень.

Нагадаємо:

У середу ціни на нафту знову зросли після того, як атака на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, найбільшому експортері сирої нафти у світі, знову викликала занепокоєння щодо ризиків для світових ринків.