Нафтогазові доходи Росії впали на третину

Доходи Росії від нафти та газу в червні скоротилися на 33,7% у річному обчисленні, до 494,8 млрд руб. ($6,29 млрд), що є найнижчим показником із січня 2023 року.

Про це пише Reuters з посиланням на дані міністерства фінансів країни.

Доходи від нафти й газу були найважливішим джерелом коштів для Кремля, складаючи близько чверті загальних надходжень до федерального бюджету.

Окрім скорочення на третину в річному обчисленні, доходи також скоротилися на 3,5% порівняно з травнем.

За перше півріччя доходи скоротилися майже на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 4,73 трлн руб.

"Зниження надходжень болісно впливає на Росію, яка значно збільшила витрати на оборону й безпеку з моменту розв'язання нею повномасштабної війни проти України, яку вона називає спеціальною військовою операцією, у лютому 2022 року", - пише видання.

У 2025 році Росія збільшила державні витрати на національну оборону на чверть, до 6,3% валового внутрішнього продукту, що є найвищим рівнем з часів Холодної війни. Витрати на оборону становлять 32% від загальних витрат федерального бюджету на 2025 рік.

Міністерство фінансів спочатку планувало заробити 10,94 трлн руб. від продажу нафти й газу цього року, але через падіння цін на нафту воно переглянуло цей прогноз до 8,32 трлн руб.

Доходи від нафти й газу торік сягнули 11,13 трлн руб.

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Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.