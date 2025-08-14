Експорт мазуту РФ досяг рекорду за час великої війни попри атаки дронів на НПЗ

Експорт нафтопродуктів з Росії зріс на початку серпня, попри посилення атак дронів на нафтопереробні заводи. Зокрема, постачання мазуту досягли найвищого рівня з початку великої війни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Загальний експорт нафтопродуктів зріс до 2,31 млн барелів на день у перші 10 днів серпня, згідно з даними Bloomberg. Це найвищий показник з лютого та на 9% більше порівняно з середнім рівнем липня.

Атаки дронів на великі російські НПЗ посилилися напередодні саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна в п'ятницю, що призвело до різкого зниження обсягів нафтопереробки.

Зростання постачання мазуту допомогло компенсувати зниження потоку дизельного пального, який досяг мінімуму року, тоді як експорт бензину був заборонений до кінця серпня для забезпечення внутрішніх потреб.

Мазут потребує меншої обробки, і зростання його експорту може свідчити про уповільнення вторинних процесів переробки. Ринок покладається на морські поставки нафти як один з небагатьох індикаторів виробництва нафти в Росії, оскільки офіційні дані є закритими.

Експорт нафти трохи знизився, але залишився в межах нормальних рівнів, без суттєвого впливу від ризиків тарифів.

Поставки мазуту зросли на 48% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 882 000 барелів на день — це найвищий рівень з лютого 2022 року, коли вторгнення Росії в Україну призвело до глобальних зусиль щодо зменшення залежності від російських постачань.

Поставки в Азію більше ніж подвоїлися цього місяця, а також спостерігається різке зростання постачань у Туреччину. Поставки сировини для НПЗ, такі як вакуумний газойль, зменшилися до 71 000 барелів на день.

Експорт дизелю та газойлю знизився на 2% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши близько 912 000 барелів на день. Більше вантажів вирушає в Африку та Азію. Експорт бензину, компонента для змішування та авіаційного пального цього місяця поки не спостерігався.

Нагадаємо:

Падіння цін на нафту і припинення транзиту газу через Україну зменшили російський експорт мінеральних продуктів до $110,1 млрд у першому півріччі. Це на $20,3 млрд менше, ніж у січні-червні 2024 році ($131,4 млрд).