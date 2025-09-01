Після російських регіонів бензин зник в "ЛНР"

Паливна криза, що охопила Росію після ударів безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах, дійшла до окупованих регіонів України.

Про це пише The Moscow Times.

У "Луганській народній республіці" на автозаправних станціях "фіксується тимчасова відсутність бензину марок АІ-92 і АІ-95", оголосило 31 серпня Мінпаливенерго "ЛНР".

Зникнення палива у відомстві оголосили "перебоями в постачаннях", зниженням запасів у постачальників, а також підвищеним попитом, який спостерігається в останні кілька тижнів.

Хоча ситуація нібито почне стабілізуватися з 1 вересня, на окремих АЗС можливий дефіцит, йдеться в заяві Мінпаливенерго "ЛНР".

Раніше з нестачею бензину зіткнулися Забайкалля і Крим, де влада повернулася до радянської практики торгівлі паливом за талонами. Дефіцит з багатогодинними чергами до АЗС виник у Примор'ї, а на Курильських островах продаж бензину зупиняли повністю.

Нагадаємо:

За підрахунками Reuters, на 26 серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей нафтопереробних заводів.