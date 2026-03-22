Кулеба розповів, як на Одещині посилюють захист портів

На Одещині 20 березня було пошкодшено два іноземні судна з зерном

В Одеській області посилюють захист портової інфраструктури Одеси та Чорноморська.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 22 вересня під час робочої поїздки в Одеську область.

"Ми посилюємо захист: збільшуємо кількість мобільно-вогневих груп, доукомплектовуємо екіпажі БПЛА-перехоплювачів, нарощуємо РЕБ і координацію з військовими. У відсотковому значенні ефективність збиття вже зросла на 25–35%", - зазначив Кулеба.

За його словами, у 2026 році інтенсивність атак на портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська зросла: якщо за весь 2025 рік було близько 150 атак, то зараз – вже понад 180.

"Ворог застосовує масовані удари і збільшує кількість БПЛА", - додав міністр.

На Одещині внаслідок нічної атаки 20 березня російські ударні безпілотники пошкодили два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.