Ексголова НБУ: "Фраза "виклич Пишного" – це інституційний діагноз"

Фраза "виклич Пишного" у розмові між бізнесменом Тимуром Міндічем та ексміністром оборони Рустемом Умєровим щодо фінансових інтересів Fire Point – остаточний демонтаж незалежності НБУ.

Про це у Facebook написав ексголова Національного банку України Кирило Шевченко.

"Одна з ключових фраз, що прозвучали у цих плівках – фраза "виклич Пишного". Це не випадкова побутова лексика. Це інституційний діагноз", – зазначив Шевченко.

За його словами, Нацбанк "не є сервісною службою Банкової, Кабінету Міністрів, приватних бізнес-груп чи людей, які мають доступ до президента".

У той же час, у воєнний час політична спокуса використати центральний банк як джерело грошей, адміністративного впливу або неформального тиску стає максимально небезпечною.

Якщо компанія має стратегічне значення, вона повинна отримувати фінансування через прозорі бюджетні, банківські або державні механізми та через інституції, які несуть відповідальність.

"Але не через приватні розмови, де керівника центрального банку можна "викликати", – наголосив ексголова НБУ.

Шевченко запевняє, що під час перебування на посаді голови НБУ його також неодноразово "намагалися втягнути у рішення, які не відповідали мандату незалежного центрального банку".

Зокрема, вимагали підтримати емісійне фінансування під президентський проєкт "Велике будівництво".

Нагадаємо:

Глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч та Рустем Умєров, який очолював Міністерство оборони, не зверталися до нього з метою пролобіювати фінансові інтереси компанії Fire Point.

Співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч також заперечує свій зв'язок з компанією-виробником дронів "Файєр поінт" та лобіювання її інтересів.

Кирило Шевченко з 2014 по 2020 рік очолював правління Укргазбанку, а з 2020 по 2022 роки був головою Нацбанку України. Верховна Рада призначила Шевченка головою НБУ, напередодні голова НБУ Яків Смолій написав та подав на ім'я президента Володимира Зеленського заяву про відставку "за власним бажанням", через "політичний тиск".

У серпні 2023 року ексголова Національного банку Кирило Шевченко отримав обвинувачення у створенні та керівництві злочинною організацією.

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо створення схеми виведення коштів з українського держбанку, яку очолював, за версією слідства, колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко. Сам заявляв про політичне переслідування.

Справа стосується реалізації схеми виведення з "Укргазбанку" коштів під приводом оплати посередницьких послуг впродовж 2014-2020 років, коли Шевченко був головою правління. Держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали.