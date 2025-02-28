Правоохоронці скерували до суду справу проти ексголови Нацбанку Шевченка

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо створення схеми виведення коштів з українського держбанку, яку очолював, за версією слідства, колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Справа стосується реалізації схеми виведення з "Укргазбанку" коштів під приводом оплати посередницьких послуг впродовж 2014-2020 років, коли Шевченко був головою правління згаданої фінустанови.

Правоохоронці стверджують, що посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в держбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.

"Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", - йдеться у повідомленні.

"Посередниками" виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схемі, стверджують у НАБУ

За час існування схеми держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, незаконно витративши на це понад 206 млн грн, заявляють у пресслужбі НАБУ.

Серед обвинувачених:

колишній голова правління "Укргазбанку" та Нацбанку Кирил Шевченко;

ексзаступник голови правління банку, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України у 2016-2019 роках;

екскерівники одного з департаментів банку;

колишній керівник обласної дирекції банку;

троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу з привласнення або розтраті майна, створення злочинної організації, відмивання грошей та службового підроблення.

Нагадаємо:

На початку жовтня 2022 року САП і НАБУ повідомили про підозру Кирилу Шевченку та ще чотирьом фігурантам справи.

У серпні 2023 року ексголова Національного банку Кирило Шевченко отримав обвинувачення за ст. 255 Кримінального кодексу України у створенні та керівництві злочинною організацією, діяльність якої спрямована на скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Кирил Шевченко очолював "Укргазбанк" з 2014 по 2020 рік. Головою Нацбанку України був з 2020 по 2022 роки.