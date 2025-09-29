Експрокурор купив майже 6 га землі біля Львова під торгові об’єкти

Компанія "ММ-Логістик" колишнього тернопільського прокурора Норайра Аветисяна придбала ділянку площею 5,8 га біля Львова під будівництво торгових об’єктів.

Про це пише Zaxid.net.

Йдеться про ділянку на трасі Львів – Івано-Франківськ. Давидівська сільська рада продала землю під будівництво торгових об’єктів за 43,7 млн грн.

"Аукціон провели на платформі "Прозоро. Продажі" 29 вересня. Участь у торгах взяв лише один учасник – ТОВ "ММ-Логістик", що запропонувало таку ж ціну, як очікувана вартість. Невдовзі Давидівська сільська рада підпише з покупцем году купівлі-продажу", – говориться у повідомленні.

Фірма "ММ-Логістик" зареєстровали у 2018 році у Львові Ігор та Ірена Машталери. У березні 2024 року серед власників компанії з’явився Норайр Аветисян, звертає увагу Zaxid.net.

Норайр Аветисян з 2015 року працював прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області та звільнився у травні 2020 року. Власного майна ані він, ані його родина не декларували, зазначає сайт.

Фірма займається техремонтом автомобілів та має у власності 2,5 га землі в Лисиничах. У той же час на батька Самвела Аветисяна зареєстроване МПП "Нора", яке вигравало тендери на ремонт і будівництво доріг у Тернополі та Львові, додає Zaxid.net.

