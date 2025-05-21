Економічні радники при німецькому уряді прогнозують подальшу стагнацію

Економіка Німеччини цього року перебуватиме в стагнації, оскільки країна стикається зі зустрічним вітром від тарифів і торгових погроз президента США Дональда Трампа.

Про це з посиланням на заяву групи незалежних економічних радників при німецькому уряді повідомляє APnews.

У своєму першому прогнозі після того, як уряд нового канцлера Фрідріха Мерца приступив до виконання своїх обов'язків на початку цього місяця, консультативна група передбачила, що економіка стагнуватиме цього року і зросте на 1% у 2026 році.

"Попередній прогноз, зроблений у листопаді, передбачав зростання на 0,4% цього року. Новий прогноз збігається з прогнозом, який місяць тому зробив попередній урядом Німеччини", – пише AP.

Міністр економіки Роберт Хабек до того, як пішов у відставку, заявив, що уряд знизив свій прогноз на 2025 рік до нуля зі скромного зростання на 0,3%.

Хоча Німеччина має найбільшу економіку в Європі, але вже п'ять років не бачила значного економічного зростання, а валовий внутрішній продукт скорочувався кожен з останніх двох років, говориться у публікації.

"Німеччина роками нарощувала експорт і домінувала у світовій торгівлі за рахунок обладнання та автомобілів. Але вона постраждала від зростаючої конкуренції з боку китайських компаній, а також від багатьох інших факторів", – говориться у публікації.

Тарифи Трампа додали додатковий ризик для німецького експорту. Минулого року Сполучені Штати вперше з 2015 року стали найбільшим торговельним партнером Німеччини, витіснивши Китай з першого місця, оскільки експорт до цієї азійської держави скоротився.

Економічні радники говорять про те, що величезний інвестиційний пакет, сформований коаліцією Мерца,"пропонує можливості для модернізації інфраструктури в Німеччині та повернення на вищий шлях зростання", що означає кращі перспективи на наступний рік.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Німеччина переглянула свій економічний прогноз на 2025 рік — тепер уряд очікує нульове зростання, тоді як раніше прогнозувалося зростання ВВП на 0,3%. Це найглибше економічне падіння країни з часів Другої світової війни. ВВП Німеччини зменшився на 0,2% у 2024 році та на 0,3% у 2023-му.

Причиною такого перегляду є удар по промисловості, яка залежить від експорту, через торговельні війни президента США Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що різке зростання витрат Німеччини на оборону спричиняє зростання вартості державних запозичень в єврозоні, що, своєю чергою, посилює борговий тиск на інші країни блоку. Це може ускладнити проведення власних кампаній запозичень для держав з високим рівнем боргу

Дохідність десятирічних німецьких облігацій зросла до майже 3%, вперше з моменту глобального розпродажу облігацій у 2023 році. Це також позначилось на зростанні вартості запозичень інших країн, оскільки німецький борг виступає як основний орієнтир для ринку.

Раніше також повідомлялося, що наприкінці 2024 року єврозона несподівано впала в стагнацію, оскільки урядові колапси у двох найбільших економіках підірвали довіру серед бізнесу та споживачів.

Валовий внутрішній продукт у четвертому кварталі не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями, всупереч прогнозам аналітиків, які вважали, що блок з 20 країн продемонстрував зростання на 0,1%. Обсяг виробництва впав на 0,2% в Німеччині і на 0,1% у Франції. В Італії та Австрії ВВП майже не змінився.

Регіон намагається знайти драйвери зростання, оскільки виробнича криза в Німеччині впливає на обсяги виробництва, а настрої погіршуються через загрозу запровадження каральних торгівельних заходів з боку президента США Дональда Трампа.