6,4 мільйона гривень переплати за спецодяг для ДСНС: постачальнику вручили підозру

Слідчі повідомили про підозру директорці компанії, яка поставила захисні костюми для вінницьких рятувальників за майже вдвічі завищеною ціною.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розтрата 6,4 мільйона гривень на захисних костюмах для рятувальників: про підозру повідомлено директорці товариства-постачальника", – повідомляє прокуратура.

Ідеться про 790 комплектів спеціального радіаційного, хімічного і біологічного захисту неналежної якості, які у 2022 році головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області придбало за майже вдвічі завищеною ціною.

За даними слідства, директорка компанії-постачальника зі Львова діючи за попередньою змовою з посадовцями управління ДСНС у Вінницькій області. Неякісні захисні костюми закуповували за 8100 гривень за одиницю замість ринкових 4417 гривень, і внаслідок таких дій державі завдано 6,4 млн грн збитків.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури директорці компанії-постачальника повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід.

Раніше у цій справі було повідомлено про підозру колишньому керівнику обласного управління ДСНС та начальнику відділу ресурсного забезпечення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, оперативний супровід – Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

