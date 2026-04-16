Експосадовець міграційної служби не зумів приховати нелегальні доходи

Прокуратура передала до суду справу ексначальника управління Державної міграційної служби в Одеській області, якого обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Справу колишнього начальника одного з управлінь ДМС в Одеській області передали до суду прокурори Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, працюючи на посаді, він набув майно, яке не міг пояснити офіційними доходами. Щоб це приховати, використав дві підконтрольні фірми - їхні документи і печатки зберігав у себе вдома.

"Спочатку він записав своє майно на ці компанії. Згодом до складу засновників ввели його матір і вона стала одноосібною власницею обох підприємств", – розповідає прокуратура.

Далі частину активів вивели з фірми і оформили на неї вже як на фізичну особу. В іншій компанії все майно так і залишилось – разом із нею як власницею.

Таким чином він приховав майно від декларування. Йдеться про апартаменти, офіси, земельні ділянки, магазини, гараж у Білгород-Дністровському районі, а також нерухомість в Одесі.

Наприклад, один офіс у Білгород-Дністровському коштує майже 1,9 млн грн, апартаменти там же – близько 1,8 млн грн.

Прокуратура зауважує, що це не єдина справа щодо експосадовця – у суді вже два провадження щодо недостовірного декларування.

Зокрема, він обвинувачується у недостовірному декларуванні. Подані ним відомості на 83 млн грн відрізнялися від достовірних.

Інша справа стосується зловживання впливом, коли чиновник намагався вплинути на суддю для прийняття вигідного рішення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві. Оперативний супровід — УСБУ в Одеській області та Одеське управління ДВБ НПУ.

