У Одесі виявили переплату 18 мільйонів гривень за ліжка для армії

У Одесі викрили двох колишніх начальників Одеського квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики ЗСУ, які закупили армійські ліжка за цінами, вдвічі вищими за ринкові.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито двох колишніх начальників Одеського квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики ЗСУ, – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, через недбале ставлення до служби під час публічних закупівель армійські ліжка закуповувалися за цінами, що майже вдвічі перевищували ринкові. "Посадовці не забезпечили належного контролю за використанням бюджетних коштів та не визначили відповідальну особу за моніторинг цін", – говориться у повідомленні.

Йдеться про два окремі епізоди у різні періоди керівництва КЕУ: листопад 2022 року – серпень 2023 року та серпень 2023 року – грудень 2024 року

У результаті укладення договорів з одним із товариств державі завдано збитків на загальну суму 18 млн грн.

Обом колишнім посадовцям повідомлено про підозру, їх затримано.

Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою застави: 17 млн 638 тис. 400 грн та 998 тис. 400 грн.

