Оборонні закупівлі: правоохоронці викрили розтрату на 14,6 мільйона гривень

Правоохоронці звинувачують у розтраті з держбюджету 14,6 мільйона гривень колишнього керівника і працівника Державної кримінально-виконавчої служби та директора приватної компанії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Колишній керівник державного підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України, його працівник та директор приватної компанії підозрюються у розтраті коштів державного бюджету на суму 14,6 млн гривень", – говориться у повідомленні.

За процесуального керівництва Офіс генерального прокурора їм повідомлено про підозру. Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, у 2024 році колишній керівник держпідприємства організував закупівлю дроту за завищеними цінами. З цієї сировини у подальшому виготовлялися малопомітні перешкоди, що використовуються для оборони держави.

До протиправної діяльності він залучив товарознавця підприємства та директора підконтрольного товариства, стверджує слідство.

"Зокрема, товарознавець організовував постачання сировини від реального виробника, однак оформлював документи через підконтрольне йому товариство штучно завищуючи вартість продукції більш ніж на 20%", – говориться у повідомленні.

Це призвело до завдання держпідприємству збитків на суму понад 14,6 млн грн.

Наразі тривають заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід УСБУ в Запорізькій області за сприяння Управління внутрішньої безпеки Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту.

