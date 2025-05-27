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"Доштрафовий" поріг перевищення швидкості можуть скасувати

Андрій Муравський — 27 травня, 10:28
Доштрафовий поріг перевищення швидкості можуть скасувати
Getty Images

В Україні можуть почати штрафувати навіть за перевищення швидкості на 11 км, зменшивши поріг у 20 км, за якого нині не штрафують.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має змінити механізм відповідальності за перевищення швидкості, пише сайт Autogeek.com.ua.

На сьогодні водії можуть перевищувати встановлену швидкість на 20 км/год без будь-яких наслідків. У новому законопроєкті пропонується знизити цей поріг до +10 км/год. Відповідно, якщо закон набуде чинності, перевищення на 11 км/год вже каратиметься штрафом – 340 грн.

Законопроект №13314 запроваджує градацію штрафів відповідно до ступеня перевищення швидкості. У разі прийняття буде 6 ступенів небезпеки.

Якщо водій перевищив швидкість на 10–20 км/год, йому доведеться сплатити 340 гривень. За перевищення на 21-30 км/год штраф становитиме вже 680 грн. Перевищення на 31-40 км/год обійдеться у 1360 грн, а на 41-60 км/год – у 1700 грн. Якщо водій перевищить швидкість на 61-80 км/год, він заплатить 2720 грн, а у випадку перевищення більш ніж на 80 км/год – 3400 грн.

Автор законопроекту №13314 – народний депутат України Володимир Крейденко, який є заступником голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

"Наше завдання – не покарати водіїв, а змусити їх замислитися над безпекою. Безпечна швидкість рятує життя. І зміна ставлення до цього починається з чіткого, справедливого та адекватного закону", – зазначив Крейденко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що минулого року в Україні 37% порушників ПДР не сплатили штрафи. Кількість проваджень через несплачені штрафи постійно зростає. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні до періоду напередодні повномасштабної війни — у 2,4 раза.

Також повідомлялося, що упродовж 2024 року Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найчастіше – це штрафи за порушення правил дорожнього руху, стягнення за адмінпорушення та на користь державного бюджету Загалом у ЄДР наразі зафіксовано 8,8 млн боргів. Від початку повномасштабної війни реєстр виріс на майже 2 млн заборгованостей.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України. Мова йде про каботажні перевезення, коли іноземний транспорт виконує рейси територією України без спеціального дозволу.

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"Доштрафовий" поріг перевищення швидкості можуть скасувати
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