В Україні хочуть підвищити штрафи за каботажні перевезення іноземних компаній у сім разів

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Мова йде про каботажні перевезення, коли іноземний транспорт виконує рейси територією України без спеціального дозволу.

Зараз за таке порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 грн. Згідно з новим законопроєктом, він має збільшитися до 120 000 грн, тобто у сім разів.

Каботажні перевезення заборонені для іноземних перевізників у більшості країн, зокрема і в Україні.

У міністерстві нагадали, що у минулому році було виявлено близько 150 таких порушень. Водночас, останні три роки фіксується зростання кількості подібних випадків.

Відповідний законопроєкт невдовзі буде зареєстровано у Верховній Раді.