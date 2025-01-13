В українців за рік з’явилося 712 тисяч нових боргів: найбільше – штрафи за порушення ПДР

Упродовж 2024 року Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найчастіше – це штрафи за порушення правил дорожнього руху, стягнення за адмінпорушення та на користь державного бюджету.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Загалом у ЄДР наразі зафіксовано 8,8 млн боргів. Від початку повномасштабної війни реєстр виріс на майже 2 млн заборгованостей.

Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР – 1,8 млн або 21% від загальної кількості.

Ще 20% – це стягнення за адміністративні правопорушення – 1,7 млн.

Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів.

Далі йдуть борги по комунальних платежах – 727 тисяч або 8%.

Водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом – до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних – 11,8 тисяч.

Нагадаємо:

Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше.