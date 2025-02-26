В Україні 37% порушників ПДР не сплатили штрафи: в яких регіонах боржників найбільше

735 тис нових боргів через штрафи ПДР зафіксували у 2024 році. 37% з них не були сплачені.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Кількість проваджень через несплачені штрафи постійно зростає. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні до періоду напередодні повномасштабної війни — у 2,4 раза.

83% боржників по штрафах ПДР торік — чоловіки. Водночас частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. На Одещині — 7,8%.

За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР. Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини — на 81%. В Івано-Франківській області приріст становив 60%, а в Закарпатській — +57%.

У 3 рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. Найбільший приріст у Закарпатській області — у 5 разів. На Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази.

Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн. штрафів станом на кінець 2024 року.

Нагадаємо:

В Україні 3,6 тис справ на боржників по ОСББ було подано до суду торік, що у 2,7 раза більше, аніж на початку повномасштабної війни. Тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік.