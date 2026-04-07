Зеленський доручив уряду підготувати програми проти зростання цін для населення
Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд має підготувати додаткові програми проти зростання цін для населення.
Про це він розповів у своєму відеозверненні.
Зеленський зазначив, що він спілкувався з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін.
"Зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього – розраховую на системні рішення", – заявив президент.
Нагадаємо:
З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів.
В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".
Кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становить 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.
Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми "Національний кешбек".