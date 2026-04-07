Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Зеленський доручив уряду підготувати програми проти зростання цін для населення

Альона Кириченко — 7 квітня, 21:35
Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд має підготувати додаткові програми проти зростання цін для населення.

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що він спілкувався з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін.

овнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього – розраховую на системні рішення", – заявив президент.

Читайте також: "єБак" від Зеленського: "кешбек" на пальне профінансують всі українці

Нагадаємо:

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів.

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становить 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми "Національний кешбек".

Зеленський ціни уряд

уряд

Культ сонця
Уряд допоможе зі транспортним сполученням Молдови з Україною

Останні новини