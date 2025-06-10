Добувати рідкісноземельні елементи без Китаю можна, але не скоро – CNN

Хоча Дональд Трамп і заявив вже, що Сі Цзіньпін погодився на відновлення експорту продукції з рідкоземельних мінералів, для американських виробників цього може бути недостатньо.

Про це пише CNN.

"Цього може бути недостатньо, якщо нова угода лише тимчасово зніме обмеження. Промисловості бракує достовірної інформації про те, якими будуть наступні три місяці, шість місяців чи рік", – говориться у статті.

Постачальники великих американських автовиробників отримали від Китаю лише тимчасові експортні ліцензії на рідкісноземельні елементи.

Виробники можуть незабаром витратити накопичені запаси, промисловість готується до масових зупинок у найближчі місяці через дефіцит рідкісноземельних елементів, пише CNN.

Чотири роки тому дефіцит чіпів вже спричинив зупинку виробництва автомобілів і рекордне зростання цін на них.

"Назва "рідкісноземельні елементи" дещо неправильна, ці матеріали зустрічаються по всій Землі, але їх важко та дорого видобувати та обробляти. Китай має обладнання, необхідне для обробки різних елементів, і наразі контролює 92% світового виробництва на стадії обробки", – говориться у публікації.

Інші країни, включаючи Сполучені Штати, поспішають створити власні переробні потужності, але це займе місяці, якщо не роки. Експерти, з якими спілкувався CNN, кажуть, що аби такого сценарію уникнути, слід було зробити більше заздалегідь – ще 15 років тому.

Зусилля для пошуку заміни докладаються – інші типи магнітів та електродвигуни, які взагалі не використовують магніти. Але всі ці альтернативи мають недоліки, вони впливають на продуктивність. І поки єдина надія уникнути значних перебоїв – досягнення домовленості між Китаєм та США.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що автовиробники стурбовані тим, що ситуація з рідкісноземельними елементами з Китаю може перерости в третій за останні п'ять років масштабний збій у ланцюгу поставок. Кілька європейських заводів з виробництва автокомпонентів вже зупинилися. Автовиробники відчайдушно намагаються знайти альтернативні джерела рідкісноземельними елементами, яких бракує через обмеження китайського експорту.

Обмеження Китаю, оголошені у квітні, вдарили по постачаннях для автовиробників, аерокосмічної галузі, виробників мікрочипів і військових підрядників у всьому світі. Через це галузеві організації Німеччини, США та Індії вже закликали свої уряди втрутитися й чинити тиск на Пекін.

Раніше повідомлялося, шр Китай послабить обмеження для постачальників рідкоземельних металів. Видання The China Daily писало, що міністерство торгівлі Китаю вже проінформувало китайських та європейських виробників напівпровідників про процедури контролю за експортом рідкоземельних елементів.

Згодом Китай заявив, що готовий прискорити розгляд і затвердження заявок на експорт рідкісних земель до компаній Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що у листі до представників адміністрації Трампа очільник галузевої асоціації, яка представляє General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai та інших великих автовиробників, висловив занепокоєння цією ситуацією. Повідомлялося, що нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що президент Китаю Сі Цзіньпін погодився дозволити потік рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів, але ще має відбутися зустріч американської торгової команди з китайськими колегами для переговорів.