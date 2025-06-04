Китайський дефіцит: торгова криза зупиняє заводи в Європі

Європейські виробники автозапчастин змушені зупиняти виробництво через нестачу рідкоземельних елементів після того, як Китай запровадив обмеження на їхній експорт.

Про це пише Reuters.

Асоціація європейських автопостачальників CLEPA попередила про нові зупинки у найближчі тижні.

За даними CLEPA, з квітня лише чверть з сотень заявок на експортні ліцензії була схвалена. Деякі відхилялися "на суто процедурних підставах".

"Алгоритм видачі дозволів відрізняється залежно від провінції, а в окремих випадках вимагається чутлива інформація щодо інтелектуальної власності", — зазначили в асоціації.

CLEPA попереджає, що без спрощення процедур протягом трьох-чотирьох тижнів буде зупинено ще більше заводів, адже запаси вичерпуються.

Обмеження Китаю, оголошені у квітні, вдарили по постачаннях для автовиробників, аерокосмічної галузі, виробників мікрочипів і військових підрядників у всьому світі. Через це галузеві організації Німеччини, США та Індії вже закликали свої уряди втрутитися й чинити тиск на Пекін.

Нагадаємо:

Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б’ють на сполох: нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.