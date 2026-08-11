У російських Комсомольську-на-Амурі та Орську горять НПЗ

У російському Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю 11 серпня сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти". НПЗ також загорівся в Орську Оренбурзької області, де перед цим повідомляли про атаку безпілотників і вибухи.

Джерело: російський Telegram-канал ASTRA, ТАСС, український Telegram-канал Exilenova+, губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев

Деталі: Близько 11-ї години за місцевим часом жителі Комсомольська-на-Амурі почали повідомляти про пожежу в районі місцевого НПЗ.

ASTRA проаналізувала оприлюднені очевидцями кадри та встановила, що пожежа сталася на території Комсомольського нафтопереробного заводу, який належить "Роснефти".

Зазначається, що причини займання наразі невідомі.

ТАСС з посиланням на пресслужбу підприємства також повідомив про пожежу на НПЗ. За даними заводу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Оновлено: Крім того, в Орську Оренбурзької області РФ, розташованому приблизно за 1500 кілометрів від України, повідомили про атаку безпілотників і пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.

За даними OSINT-аналізу ASTRA, під атакою перебував Орський НПЗ – ПАТ "Орскнефтеоргсинтез". Раніше атаку на регіон підтвердив мер Орська Артем Воробйов.

Після вибухів на території підприємства спалахнула сильна пожежа. Український Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що НПЗ продовжує горіти, а в місті лунають повторні вибухи.

Губернатор Оренбурзької області повідомив про запровадження в Орську плану "Килим" у радіусі 100 кілометрів. Тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків також запровадили в аеропорту Орська.

Довідково: Комсомольський НПЗ належить "Роснефти" та є одним з основних постачальників нафтопродуктів на Далекому Сході РФ. Завод ввели в експлуатацію у 1942 році, його проєктна потужність становить близько 8 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та суднове паливо й інші нафтопродукти.

"Орскнефтеоргсинтез" – один із великих нафтопереробних заводів РФ. Його потужність становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

За даними ASTRA, завод уже зазнавав атак у жовтні та листопаді 2025 року, а також у квітні 2026 року.

Що передувало:

У ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" у російському Татарстані, на території підприємства виникла пожежа.

Українська правда