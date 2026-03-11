Зранку 11 березня без світла залишаються громади у трьох областях

В Україні без електропостачання залишаються громади у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це інформує Міністерство енергетики.

"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання", – повідомляє відомство про ситуацію в енергосистемі станом на ранок 11 березня.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів, говориться у повідомленні.

У деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Міненерго радить дізнаватися актуальну інформацію щодо обмежень на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.