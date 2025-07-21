Китай почав будівництво найбільшої гідроелектростанції у світі

Найбільша ГЕС у світі на даний момент "Три ущелини"

Китай розпочав будівництво найбільшої гідроелектростанції у світі на Тибетському плато. Вартість проєкту перевищить 170 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян оголосив про старт спорудження гідроелектростанції в нижній течії річки Ярлунг Цангбо. Це найбільший енергетичний проєкт країни з часів греблі Три ущелини.

Комплекс складатиметься з п'яти каскадних ГЕС, що вироблятимуть 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії щороку — стільки ж спожила Велика Британія за рік. Запуск очікується у 2030-х роках.

Китайські ринки сприйняли новину як сигнал про економічне стимулювання — індекси зросли, як і акції компаній, пов’язаних з інфраструктурою, цементом і вибуховими речовинами.

Водночас Індія та Бангладеш висловили занепокоєння через можливий вплив дамби на мільйони людей нижче за течією. Низка неурядових організацій попередила про загрозу для екосистем Тибету.

За словами Лі Цяна, ГЕС стане "проєктом століття", але будівництво має відбуватися з "особливою увагою до збереження екології".