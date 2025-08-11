До конца года Украина ожидает от ЕС 35 миллиардов евро безвозвратного займа

В рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Украина получила от стран G7 $18,8 млрд, а до конца года должна получить $39 млрд.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

"Всего мы сейчас ожидаем от ЕС €35 мдрд или $39 млрд, которые должны поступить до конца этого года", - написала она в Facebook.

"По состоянию на сейчас, мы УЖЕ получили $18,8 млрд от стран G7 в рамках ERA Loans", - отметила она, комментируя новость о третьем транше, €1,6 млрд, доходов от смороженных российских активов.

"Это происходит в рамках уже известной инициативы G7, которые в прошлом году объявили о том, что предоставят Украине $50 млрд "безвозвратного займа" (для нас - безвозвратного, для них - ссуды). У нас эта инициатива также известна как ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine)", - пишет Пидласа.

"Все средства ERA loans (кроме средств Великобритании) направляются на НЕвоенные расходы госбюджета по требованию наших партнеров", - добавила она.

"Также Еврокомиссия сообщила, что раньше 90% доходов российских активов направлялись в European Peace Facility (на закупку оружия для Украины), а теперь 95% будут направляться в Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM)", - отметила глава комитета.

"Это не меняет общую сумму ожидаемых поступлений государственного бюджета, поскольку ULCM - это механизм возврата денег для стран-доноров, которые предоставляют Украине поддержку", - написала Пидласа.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейский Союз получил третий трансфер чрезвычайных доходов с замороженных активов Центрального банка России в размере 1,6 млрд евро, 95% - более 1,5 млрд - из которого будет направлено на выплату кредитов Украине.

В июле 2025 года Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов в рамках другой инициативы - ERA от государств G7.

В июне Украина также получила от Европейского Союза 1 млрд евро за счет российских замороженных активов.

В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Евросоюз в целом должен перечислить 18,1 млрд евро в рамках этого механизма.

Соглашение с Европейским союзом предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму до 35 млрд евро в рамках инициативы Большой семерки (G7). Заем погашается за счет доходов от замороженных российских активов в ЕС.